В сети появилась информация о том, когда Huawei представит новый флагманский процессор

Называться новинка будет 1020, а ее отличительной особенностью должен будет стать 5-нм техпроцесс. К слову, это первый мобильный процессор, который сможет “похвастаться” подобной технологией, так как тот же Snapdragon 865 построен лишь на 7-нм техпроцессе.

Источником утечки выступил интернет-инсайдер из китайской соцсети Weibo, который рассказал, что массовые поставки Kirin 1020 вероятнее всего начнутся уже в августе текущего года — аккурат перед анонсом флагманской линейки Huawei Mate 40.

Напомним, что судя по последним данным, Kirin 1020 будет более чем на 50% производительнее предшественника, при этом архитектура процессора претерпит определенные изменения. Так, вместо ядер ARM Cortex-A76 начнут использоваться ARM Cortex-A78.