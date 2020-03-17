Наука и технологии
Вчера 20:53
В сети появилась информация о том, когда Huawei представит новый флагманский процессор
Случится это перед самым анонсом Huawei Mate 40
Буквально недавно по сети начали ходить разговоры о новом процессоре Snapdragon 865+, а уже сейчас появилась первая информация о том, когда Huawei представит свой новый флагманский чипсет.
Называться новинка будет 1020, а ее отличительной особенностью должен будет стать 5-нм техпроцесс. К слову, это первый мобильный процессор, который сможет “похвастаться” подобной технологией, так как тот же Snapdragon 865 построен лишь на 7-нм техпроцессе.
Источником утечки выступил интернет-инсайдер из китайской соцсети Weibo, который рассказал, что массовые поставки Kirin 1020 вероятнее всего начнутся уже в августе текущего года — аккурат перед анонсом флагманской линейки Huawei Mate 40.
Напомним, что судя по последним данным, Kirin 1020 будет более чем на 50% производительнее предшественника, при этом архитектура процессора претерпит определенные изменения. Так, вместо ядер ARM Cortex-A76 начнут использоваться ARM Cortex-A78.