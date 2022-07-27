В Сети появилась картинка, которую можно увеличивать бесконечно

Изображение можно «бесконечно» увеличивать, получая новые эпизоды. На видео, которые опубликовал Васканге, в чёрно-белых тонах изображён художник за работой над картиной, на стене его комнаты изображена цветная фотография. Если изображение увеличить, на фотографии станет виден человек, собирающий чемодан, при дальнейшем масштабировании можно увидеть поезд в окне, в котором человек едет. И так будут открываться новые эпизоды.

На вопросы восторженных подписчиков о пикселизации изображения художник ответил, что оно создано при помощи векторной графики, поэтому на нём нет пикселей. Изображение было опубликовано 26 июля и у же набрало 5 млн просмотров.