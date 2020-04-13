В сети появились фанатские изображения PlayStation 5 в стиле нового контроллера DualSense

Прошло уже более 4 месяцев с анонс Xbox Series X, а японская Sony так и не представила свою новую консоль. Правда, на днях компания все же показала, как будет выглядеть ее новый контроллер, получивший название DualSense. К слову, в сети уже появились фанатские изображения PlayStation 5 выполненные именно в стиле дизайна нового геймпада компании.