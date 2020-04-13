Наука и технологии
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В сети появились фанатские изображения PlayStation 5 в стиле нового контроллера DualSense
Как и геймпад, консоль в подобном исполнении выглядит очень футуристично
Прошло уже более 4 месяцев с анонс Xbox Series X, а японская Sony так и не представила свою новую консоль. Правда, на днях компания все же показала, как будет выглядеть ее новый контроллер, получивший название DualSense. К слову, в сети уже появились фанатские изображения PlayStation 5 выполненные именно в стиле дизайна нового геймпада компании.
Автором рендеров стал дизайнер Пол Робинсон, который пофантазировал на тему того, как могла бы выглядеть новая PlayStation 5 с учетом того, каким получился ее новый контроллер. При этом художник использовал за основу как утекавшие ранее изображения девкита новой консоли, так и дизайн Xbox Series X, в результате чего ему удалось создать сразу два концепта новой японской консоли.
Напомним, что судя по последним имеющимся данным, сразу обе новые консоли поступят в продажу в конце текущего года. При этом ценник PlayStation 5, если верить все тем же утечкам, должен установиться на уровне 400-500 долларов.