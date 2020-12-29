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В сети появились фотографии кнопочного прототипа первых Apple Watch
Удивительно, как прототип отличался от итогового варианта
Даже в конце года инсайдеры продолжают радовать нас не только утечками о девайсах грядущих, но и «сливами» устройств, которые уже давно представлены публике. Так, например, на этот раз в сети появились фотографии кнопочного прототипа первых Apple Watch.
Редкие изображения появились в Twitter-аккаунте пользователя под ником Apple Demo, сообщает 9to5Mac. При этом, что самое удивительное, показанное устройство не просто успешно выжило спустя столько лет, но и без труда демонстрирует, как работает уже привычное ПО на достаточно необычном кнопочном девайсе.
Стоит отметить, что на фото можно заметить защитный чехол, призванный скрыть дизайн Apple Watch. При этом мы всё равно видим, что часы лишены колёсика Digital Crown, из-за чего всё управление происходит при помощи трёх кнопок — двух на левой стороне и одной снизу.