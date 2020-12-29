ferra.ru

В сети появились фотографии кнопочного прототипа первых Apple Watch

Удивительно, как прототип отличался от итогового варианта
Даже в конце года инсайдеры продолжают радовать нас не только утечками о девайсах грядущих, но и «сливами» устройств, которые уже давно представлены публике. Так, например, на этот раз в сети появились фотографии кнопочного прототипа первых Apple Watch.

Редкие изображения появились в Twitter-аккаунте пользователя под ником Apple Demo, сообщает 9to5Mac. При этом, что самое удивительное, показанное устройство не просто успешно выжило спустя столько лет, но и без труда демонстрирует, как работает уже привычное ПО на достаточно необычном кнопочном девайсе.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Стоит отметить, что на фото можно заметить защитный чехол, призванный скрыть дизайн Apple Watch. При этом мы всё равно видим, что часы лишены колёсика Digital Crown, из-за чего всё управление происходит при помощи трёх кнопок — двух на левой стороне и одной снизу.