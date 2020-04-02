В сети появились характеристики нового флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 865+

Что интересно, данная информация была получена в результате тестирования другого неанонсированного продукта — прототипа Samsung Galaxy Note 20+, который должны анонсировать летом текущего года и он как раз будет работать на базе Snapdragon 865+. Что же до характеристик процессора, то новинка от Qualcomm будет оснащена четырьмя ядрами, работающими на частоте 1,8 ГГц, тремя ядрами с частотой 2,4 ГГц и одним самым производительным ядром на 3,1 ГГц! За графику будут отвечать те же ядра Kryo 485, что уже используются в Snapdragon 865.

Напомним, что судя по последним данным, анонс Snapdragon 865+ должен состояться в конце весны либо в начале лета текущего года.