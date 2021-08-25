В сети появились новые фото iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Так, в сети появились фотографии коробок с защитными экранами для новинок, благодаря которым можно увидеть, что iPhone 13, равно как и Pro-модель, получат одинаковые 6,1-дюймовые дисплеи.

Помимо прочего упаковки указали на то, что в систему селфи-камер интегрировали четыре сенсора, которые обеспечат работы системы разблокировки устройства по лицу Face ID.

Как видим, производители защитных стекол уже подготовили три варианта: обычное стекло Tempered Glass Screen Protector, идентичное ему по прочности Tempered Glass Screen Protector, которое при этом способно защитить персональные данные от посторонних взглядов, а также еще более прочное Super Hardness Glass Screen Protector.