В сети появились новые изображение сверхзащищенных "умных" часов Xiaomi

Что интересно, ощущение от новинки не сильно разнятся с их истинными возможностями: Amazfit T-Rex и вправду рассчитаны на суровые условия, в связи с чем прошли сертификацию аж 12 армейских стандартов, умеют безотказно работать в диапазоне температур от - 40 до 70°C, прошли испытание горячим паром в течение 240 часов и 96-часовой тест воздействия кислотой и щелочью. В общем, устройство получилось и вправду ультимативным, будет интересно узнать, какую цену компания решила установить на столь необычную новинку. А узнаем мы об этом уже в самое ближайшее время — анонс новых “умных” часов ожидается в рамках выставки CES 2020, 8 января.