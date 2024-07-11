В сети появились новые скриншоты ИИ Apple Intelligence

Последнее бета-обновление iOS 18 Beta 3 показывает меню настроек Apple Intelligence, пока неактивное, но указывающее на интеграцию мощного ИИ-пакета.

В macOS 15 Beta 3 представлен инструмент «Image Playground», позволяющий генерировать изображения на основе описаний с возможностью выбора тем, одежды и локаций. Пользователи смогут выбирать между анимацией, иллюстрацией или стилем наброска.

Apple анонсировала Apple Intelligence на WWDC 2024. Эта ИИ-технология предложит языковые модели, работающие как на устройстве, так и в облаке.