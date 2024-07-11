В сети появились новые скриншоты ИИ Apple Intelligence

В сети появились новые скриншоты ИИ Apple IntelligenceСпасибо свежей бете iOS 18 и macOS 15
Последнее бета-обновление iOS 18 Beta 3 показывает меню настроек Apple Intelligence, пока неактивное, но указывающее на интеграцию мощного ИИ-пакета.
В macOS 15 Beta 3 представлен инструмент «Image Playground», позволяющий генерировать изображения на основе описаний с возможностью выбора тем, одежды и локаций. Пользователи смогут выбирать между анимацией, иллюстрацией или стилем наброска.
Apple анонсировала Apple Intelligence на WWDC 2024. Эта ИИ-технология предложит языковые модели, работающие как на устройстве, так и в облаке.
Публичная бета инструмента для iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia запланирована на осень, но полные функции и поддержка устройств появятся только в следующем году.
Хотя Apple Intelligence будет бесплатной, она потребует чип A17 Pro или M-серии, ограничивая доступ моделями iPhone 15 Pro и грядущей серией iPhone 16.
Некоторые функции, такие как улучшенный ассистент Siri и интеграция с ChatGPT, станут доступны только в 2025 году.