В сети появились первые фото сборки новейшего бомбардировщика Ту-160М2

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В сети появились первые фото сборки новейшего бомбардировщика Ту-160М2И это сложно назвать целиком лишь радостной новостью
Несмотря на то, что первый экземпляр новейшего бомбардировщика Ту-160М2 должен подняться в воздухе уже в 2021 году, лишь сейчас в сети появились первые фотографии с этапа его сборки.
Сами снимки были сделаны во время визита министра обороны Сергея Шойгу и президента Татарстана Рустама Минниханова на Казанский авиационный завод имени Горбунова, сообщает Naked-Science. И, судя по всему, велики шансы того, что компания-производитель не успеет выпустить летательный аппарат в оговорённый ранее срок.
Отметим, что сам контракт на создание десяти новых бомбардировщиков, был подписан ещё в 2018 году. Тогда Минобороны и ПАО «Туполев» договорились о том, что самолёты будут готовы к 2027 году.
Общая сумма сделки — 160 млрд рублей.