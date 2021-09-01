В сети появились первые фото сборки новейшего бомбардировщика Ту-160М2

И это сложно назвать целиком лишь радостной новостью

Несмотря на то, что первый экземпляр новейшего бомбардировщика Ту-160М2 должен подняться в воздухе уже в 2021 году, лишь сейчас в сети появились первые фотографии с этапа его сборки.