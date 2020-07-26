В сети появились первые фото "умных" часов Nubia с изогнутым экраном

Напомним, что нескольким ранее в сети появилась информация о том, что компания Nubia планирует выпустить две новинки. Одной из них, как сообщается, станет игровой смартфон Nubia Red Magic 5S, тогда как вторая новинка представляет из себя “умные” часы с изогнутым экраном.