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В сети появились первые фото "умных" часов Nubia с изогнутым экраном
Анонс запланирован на 28 июля
Напомним, что нескольким ранее в сети появилась информация о том, что компания Nubia планирует выпустить две новинки. Одной из них, как сообщается, станет игровой смартфон Nubia Red Magic 5S, тогда как вторая новинка представляет из себя “умные” часы с изогнутым экраном.
Несмотря на то, что официальный анонс еще не состоялся - в сети уже появились первые фото грядущих часов Nubia Watch. Кроме того, выяснились и некоторые технические особенности новинки. В частности, стало известно, что для корпуса часов использовался алюминиевый сплав и нержавеющая сталь 316L.
Также сообщается, что часы оснащены изогнутым OLED-экраном. Сама компания позиционирует новые часы как недорогие и экономичные. Что касается официального анонса, он ожидается уже в конце июля, а именно 28 числа.