В сети появились первые тесты 80-ядерного ARM-процессора
Речь идёт о двухсокетных платформах Mount Jade, которые Ampere разослала зарубежным журналистам, передаёт ServerNews. Сравнивали же новинку с 64-ядерным AMD EPYC 7742 по цене 6 950 долларов и 28-ядерным Intel Xeon Platinum 8280 за 10 009 долларов. В результате столкновения лоб в лоб с конкурентами, стало понятно, что межпроцессорная связь является слабым звеном Altra — у той же AMD ширина Infinity Fabric вдвое шире.
При этом в тех же тестах на пропускную способность памяти Altra Q80-33 оказался явным лидером. Неплохо себя показал чип и в однопоточных тестах SPECint2017 и SPECfp2017, где решение от Amper показало себя как минимум не хуже Xeon Platinum 8280, а в ряде случаев и обогнала AMD EPYC 7742.
Вообще, общие результаты тестирования показали большой потенциал новой платформы. А учитывая, что Ampere Altra заметно дешевле конкурентов (4 050 долларов против 6 950 и 10 009), у чипа явно найдётся свой покупатель.