В сети появились первые тесты 80-ядерного ARM-процессора

При этом в тех же тестах на пропускную способность памяти Altra Q80-33 оказался явным лидером. Неплохо себя показал чип и в однопоточных тестах SPECint2017 и SPECfp2017, где решение от Amper показало себя как минимум не хуже Xeon Platinum 8280, а в ряде случаев и обогнала AMD EPYC 7742.

Вообще, общие результаты тестирования показали большой потенциал новой платформы. А учитывая, что Ampere Altra заметно дешевле конкурентов (4 050 долларов против 6 950 и 10 009), у чипа явно найдётся свой покупатель.