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В сети появились ранее не публиковавшиеся изображения прототипа самых первых Apple Watch
Выглядит устройство очень похоже на итоговый вариант
Первое поколение Apple Watch были анонсированы в сентябре 2014 года. До сих пор неизвестно, как много у данного устройства было прототипов, но как минимум одно мы знаем точно — в сети наконец-то появились ранее не публиковавшиеся изображения прототипа самых первых “умных” часов Apple.
Что интересно, данные прототипы попали в руки не абы кому, а 27-летнему жителю Италии Джулио Зомпетти, который занимается поиском и реставрацией редких прототипов Apple. По его словам, в его планы входит починка ранней версии Apple Watch, после чего он намерен продать их за тысячи долларов — сейчас абсолютно все “умные” часы сломаны.
Напомним, что на февраль текущего года был запланирован аукцион, на котором планировалось продать редчайшую консоль — Nintendo PlayStation. Это то самое устройство, которое должно было стать плодом совместной работы крупнейшего на то время игрока на рынке виртуальных развлечений с другим японским технологическим гигантом Sony.