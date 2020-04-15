В сети появились ранее не публиковавшиеся изображения прототипа самых первых Apple Watch

Что интересно, данные прототипы попали в руки не абы кому, а 27-летнему жителю Италии Джулио Зомпетти, который занимается поиском и реставрацией редких прототипов Apple. По его словам, в его планы входит починка ранней версии Apple Watch, после чего он намерен продать их за тысячи долларов — сейчас абсолютно все “умные” часы сломаны.