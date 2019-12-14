В сети появилось фото с места крушения российского ударного вертолета будущего

Сейчас же в сети появилось фото потерпевшего крушение вертолета. Напомним, что Ми-28УБ является одним из самых новых российских ударных вертолетов — начало производства боевой машины датируется 2017 годом. Формально Ми-28УБ — это учебно-боевой вертолет, но несмотря на это, устройство способно выполнять ровно те же задачи, что и полноценные боевые орудия.