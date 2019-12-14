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В сети появилось фото с места крушения российского ударного вертолета будущего
Два офицера погибли
11 декабря 2019 года в Краснодарском крае случилась катастрофа — потерпел крушение военный вертолет Ми-28УБ, в результате чего находившиеся на борту подполковник А. В. Склянкин и майор Р. А. Кушниренко погибли. Важно отметить, что причины случившегося все еще уточняются.
Сейчас же в сети появилось фото потерпевшего крушение вертолета. Напомним, что Ми-28УБ является одним из самых новых российских ударных вертолетов — начало производства боевой машины датируется 2017 годом. Формально Ми-28УБ — это учебно-боевой вертолет, но несмотря на это, устройство способно выполнять ровно те же задачи, что и полноценные боевые орудия.
Важно отметить, что на сегодняшний день военно-воздушные силы России получают на вооружение еще более современный вертолет на базе Ми-28 — Ми-28НМ.