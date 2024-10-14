В сети появилось фото секретной камеры Apple для съемки пространственных видео

Камера, пока без названия, способна снимать с разрешением до 8K в 180-градусном поле обзора. Она использует два крупных сенсора, предположительно размером с Micro-Four-Thirds или Super 35, что позволяет получать высококачественное стереоскопическое изображение.

Также камера оснащена микрофонами для записи пространственного звука.

Ожидается, что такие устройства будут использоваться для создания контента для гарнитуры Vision Pro, обеспечивая погружение в виртуальную реальность.

Несмотря на появившиеся фото, Apple пока не раскрыла деталей о технических характеристиках или планах выпуска устройства на рынок.

Ранее аналогичные камеры Apple использовались для съемки футбольных матчей MLS, что вызвало большой интерес в индустрии.