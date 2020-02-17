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В сети появилось официальное изображение нового "убийцы" Apple Watch от крупного китайского бренда
Анонс должен состояться до конца месяца
Некоторое время назад представители компании Oppo рассказали, что они готовят в ближайшие месяцы анонс своего нового устройства — “умных” часов, которые должны стать своеобразным “убийцей” Apple Watch. Сейчас же в сети появилось новое официальное изображение, более наглядно демонстрирующее, как будет выглядеть новинка от крупного китайского бренда.
Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер под ником AndroidSaint, который в своем Twitter-аккаунте опубликовал рендер новых “умных” часов от Oppo. Судя по всему, устройство будет только по своей сути схоже с продукцией американской яблочной компании. По крайней мере об этом говорит тот факт, что если высветлить исходное изображение, то станет видно, что Oppo в свое устройство не стала добавлять аналог Digital Crown — одну из отличительных черт Apple Watch, и отдельную кнопку для подтверждения действий.
Напомним, что анонс устройства ожидается уже до конца февраля, а цена новинки должна составить в районе 300 долларов.