В сети появилось официальное изображение нового "убийцы" Apple Watch от крупного китайского бренда

Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер под ником AndroidSaint, который в своем Twitter-аккаунте опубликовал рендер новых “умных” часов от Oppo. Судя по всему, устройство будет только по своей сути схоже с продукцией американской яблочной компании. По крайней мере об этом говорит тот факт, что если высветлить исходное изображение, то станет видно, что Oppo в свое устройство не стала добавлять аналог Digital Crown — одну из отличительных черт Apple Watch, и отдельную кнопку для подтверждения действий.