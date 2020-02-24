В сети появилось первое фото первых "умных" часов от главного конкурента Xiaomi

По сути, информатор опубликовал в сети первое фото первых “умных” часов от главного конкурента Xiaomi, благодаря чему мы знаем, что устройство, в отличие от решения вышеназванной компании, не будет базироваться на дизайнерских наработках Apple. Часы от Realme — компании, которая по праву может считаться главным конкурентом Xiaomi из-за нацеленности на ту же целевую аудиторию и наличия у компании быстрорастущей популярности среди пользователей — больше похожи на решения от Huawei и Samsung: круглый дизайн, приближенный больше к традиционным часам, чем к Apple Watch.