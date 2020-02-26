В сети появилось первое изображение "умных" часов OPPO с датчиком ЭКГ

На опубликованном снимке можно рассмотреть меню настроек грядущих часов. Сами часы представлены в прямоугольном корпусе с закругленными гранями. Также на снимке можно заметить наличие двух кнопок, между которыми интегрирован микрофон. К слову, предполагается, что одна из кнопок будет оснащена светодиодным индикатором, оповещающим о звонках и прочих уведомлениях.

Известно, что грядущая новинка OPPO получит функцию отслеживания частоты сердечных сокращений, артериального давления, а также датчик ЭКГ. По мнению инсайдеров, официальная презентация часов состоится уже 6 марта текущего года.