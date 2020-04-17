В сети появилось видео с демонстрацией возможностей истребителя F-22 из кабины пилота

Что интересно, F-22 в принципе стал первым истребителем пятого поколения, который был принят на вооружение. При этом один час его полета обходится военным в среднем в 60 тыс долларов. И это спустя 15 лет с момента начала эксплуатации самолета! Также стоит отметить, что впечатляющая сверхманевренность истребителя достигается не в последнюю очередь за счет использования в нем двухмерного управления вектором тяги.

Напомним, что F-22 Raptor разрабатывался для борьбы с авиацией противника, прикрытия собственных войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, а также для противодействия воздушной разведке в совершенно разных условиях: и днем и ночью, и в простых и в сложных метеоусловиях.