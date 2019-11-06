В сети появилось видео с первым включением "умных" часов Xiaomi Mi Watch

Напомним, что по заявлению китайского гиганта, Xiaomi Mi Watch работают в связке с фирменной операционной системой MIUI for Watch, но на деле все оказывается куда прозаичнее — MIUI для “умных” часов является лишь надстройкой над стандартным Wear OS от Google. Учитывая данный факт, железо, на базе которого устройство работает, также видится максимально логичным выбором со стороны Xiaomi.

К слову. устройство должно поступить в продажу уже 11 ноября по цене в 180 долларов или около 11,5 тыс рублей.