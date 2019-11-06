Наука и технологии
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В сети появилось видео с первым включением "умных" часов Xiaomi Mi Watch
Загружается устройство, конечно, достаточно долго
Xiaomi только вчера анонсировала свои первые “умные” часы, а уже сейчас в сети стали появляться видео, на которых мы можем увидеть новое устройство в действии. Так, популярный интернет-инсайдер Xiaomishka опубликовал короткий ролик, на котором видно, как часы ведут себя при первом включении.
Напомним, что по заявлению китайского гиганта, Xiaomi Mi Watch работают в связке с фирменной операционной системой MIUI for Watch, но на деле все оказывается куда прозаичнее — MIUI для “умных” часов является лишь надстройкой над стандартным Wear OS от Google. Учитывая данный факт, железо, на базе которого устройство работает, также видится максимально логичным выбором со стороны Xiaomi.
К слову. устройство должно поступить в продажу уже 11 ноября по цене в 180 долларов или около 11,5 тыс рублей.