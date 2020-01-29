В сети появилось видео с полетом новейших российских истребителей Су-35С

Так, на кадрах, опубликованных телеканалов, можно разглядеть не только то, как боевые самолеты готовятся к полетам, но также и процесс их взлета. Что интересно, авиационное соединение в Карелии, чей полет и был снят на видео, получило боевые машины лишь в конце 2019 года.

Напомним, что Су-35С — это многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Данный летательный аппарат в первую очередь предназначен для решения задач, связанных с завоеванием и удержанием господства на небесной части военных действий, а также поддержке с воздуха дружественных войск в конфликтах любого масштаба.