В сети появилось видео с пуском российских ракет "Искандер-М"

”По прибытии на место проведения тактического учения расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию оперативно-тактических комплексов, установили устойчивую связь, провели учебные пуски ракет”, — отметили представители западного военного округа. Что интересно, согласно “легенде”, прямо перед началом запусков, военные сначала были вынуждены отразить атаку условных диверсантов, не забыв при этом о преодолении зараженных участков.

Напомним, что “Искандер-М” отличается от другого российского комплекса, “Искандер-К”, типом ракет, используемым при запуске.