Наука и технологии
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В сети появилось видео с пуском российских ракет "Искандер-М"
Выглядит это, конечно, эффектно
Российский телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер-М” показали процесс запуска ракет. К слову, в сети, в открытом доступе, появилось видео, на котором был запечатлен момент запуска снаряда.
”По прибытии на место проведения тактического учения расчеты организовали маскировку ракетных комплексов, выполнили нормативы по развертыванию оперативно-тактических комплексов, установили устойчивую связь, провели учебные пуски ракет”, — отметили представители западного военного округа. Что интересно, согласно “легенде”, прямо перед началом запусков, военные сначала были вынуждены отразить атаку условных диверсантов, не забыв при этом о преодолении зараженных участков.
Напомним, что “Искандер-М” отличается от другого российского комплекса, “Искандер-К”, типом ракет, используемым при запуске.