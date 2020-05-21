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В сети появилось видео с вылетом американского самолета с аппаратами ИВЛ для России
Судя по всему, всего таких аппаратов будет доставлено 50 штук
Военно-воздушные силы США опубликовали в сети видео с вылетом американского самолета C-17 Globemaster III с 50 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для России.
Судя по имеющимся данным, самолет еще в среду покинул базу "Марч" в Калифорнии, откуда был направлен на базу "Довер" в Мэриленде. В дальнейшем именно оттуда должна быть осуществлена доставка груза непосредственного в Москву. При этом, что интересно, на базе, сославшись на регламент секретности, отказались давать какую-либо информацию касательно того, вылетит ли борт в сторону России.
”Логистика этой перевозки несколько сложная. Нас уведомили за короткое время. Экипаж и самолет должны были получить дипломатические разрешения и визы”, — рассказала в свою очередь пилот С-17 подполковник Сьюзан Гордон.