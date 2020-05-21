В сети появилось видео с вылетом американского самолета с аппаратами ИВЛ для России

Судя по имеющимся данным, самолет еще в среду покинул базу "Марч" в Калифорнии, откуда был направлен на базу "Довер" в Мэриленде. В дальнейшем именно оттуда должна быть осуществлена доставка груза непосредственного в Москву. При этом, что интересно, на базе, сославшись на регламент секретности, отказались давать какую-либо информацию касательно того, вылетит ли борт в сторону России.

”Логистика этой перевозки несколько сложная. Нас уведомили за короткое время. Экипаж и самолет должны были получить дипломатические разрешения и визы”, — рассказала в свою очередь пилот С-17 подполковник Сьюзан Гордон.