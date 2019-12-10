В сети появилось видео со сборкой новейшего российского самолета

”Cтыковка полуфюзеляжей опытной машины была осуществлена на автоматизированной станции. В ближайшее время начнется монтаж систем, стыковка консолей крыла и хвостового оперения самолета МС-21-300”, — говорится в описании видео на YouTube-канале корпорации.

К слову, стоит напомнить, что чуть ранее, в ноябре 2019 года, индустриальный директор авиационного кластера “Ростеха” Анатолий Сердюков публично заявил о том, что МС-21 будет оснащен панелями кессона крыла и центроплана, изготовленными из российских композитных материалов.