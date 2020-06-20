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В сети появилось "живое" фото PlayStation 5 на руках у реального человека
Благодаря чему можно оценить реальные габариты консоли
В сети появилось "живое" фото PlayStation 5 на руках у реального человека, благодаря чему представилась возможность оценить настоящие габариты грядущей консоли.
Фотография фирменной приставки нового поколения была сделана прямо на производстве, а в руках, на опубликованном снимке, она у одного из сотрудников. Как можем видеть, габариты PlayStation 5 достаточно внушительные, что обусловлено тем, что Sony хотела ликвидировать нагрев и шум, характерные для прошлых приставок. Президент европейского подразделения компании Саймон Раттер отметил, что специалисты потратили немало усилий для того, чтобы снизить шум, исходящий от консоли, а также для реализации качественной системы охлаждения.
Предполагается, что пиковый уровень массового производства долгожданной консоли пятого поколения будет достигнут уже в августе текущего года.