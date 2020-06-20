В сети появилось "живое" фото PlayStation 5 на руках у реального человека

Фотография фирменной приставки нового поколения была сделана прямо на производстве, а в руках, на опубликованном снимке, она у одного из сотрудников. Как можем видеть, габариты PlayStation 5 достаточно внушительные, что обусловлено тем, что Sony хотела ликвидировать нагрев и шум, характерные для прошлых приставок. Президент европейского подразделения компании Саймон Раттер отметил, что специалисты потратили немало усилий для того, чтобы снизить шум, исходящий от консоли, а также для реализации качественной системы охлаждения.