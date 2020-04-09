В сети появился список смартфонов Xiaomi, которые могут первыми получить новенькую MIUI 12

В последнее время по сети ходит все больше слухов о грядущем обновлении фирменной оболочки Xiaomi — MIUI 12. Так, некоторые инсайдеры утверждают, что ее покажут лишь осенью текущего года, при этом учитывая, что весь мир занят борьбой с коронавирусом, вполне вероятно, что планы компании могут измениться. Но даже не смотря на это, в сети появляются все более свежие утечки — так, анонимные источники опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые могут первыми получить новенькую MIUI 12.