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В сети появился список смартфонов Xiaomi, которые могут первыми получить новенькую MIUI 12
В их число умудрился затесаться даже Xiaomi Mi 8
В последнее время по сети ходит все больше слухов о грядущем обновлении фирменной оболочки Xiaomi — MIUI 12. Так, некоторые инсайдеры утверждают, что ее покажут лишь осенью текущего года, при этом учитывая, что весь мир занят борьбой с коронавирусом, вполне вероятно, что планы компании могут измениться. Но даже не смотря на это, в сети появляются все более свежие утечки — так, анонимные источники опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые могут первыми получить новенькую MIUI 12.
Само собой, в “первую волну” обязаны будут попасть самые свежие устройства бренда: Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Но, как ни странно, не забыла Xiaomi и о флагманах прошлогодних: MIUI 12 в числе первых получат и Xiaomi Mi 9 с Mi 9 Pro, а также субфлагман 2019 года в лице Xiaomi Mi 9 SE. Помимо этого, компания порадует и владельцев Xiaomi Mi 8, выпуск которого состоялся в уже далеком 2018 году.
Помимо этого в числе тех, кто получит доступ к обновлению, значатся следующие устройства от Xiaomi и Redmi: Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9e, Mi Mix 3, Mi Mix 2s, Mi Mix 2, Redmi K30, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7 и Redmi 7A.