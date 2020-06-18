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В сети "засветилось" упоминание флагмана Xiaomi Mi Mix 10 вместе с MIUI 15
Неясно, правда, стоит ли ждать анонса в ближайшее время
Уже второй год ходят разговоры о том, когда же Xiaomi представит новый серийный девайс в линейке Mi Mix. Изначально все подумали, что сверхдорогой Mix Alpha — это и есть то самое продолжение. Но учитывая, что смартфон так и не стал мало-мальски доступным, выходит, что это не так. И вот, буквально только что в сети “засветилось” свежее упоминание флагмана, на этот раз уже Xiaomi Mi Mix 10, а вместе с ним и MIUI 15.
Так, еще 16 июня китайский производитель устроил специальное мероприятие, которое посвятил безопасности и приватности. В целях повышение понимания данного вопроса среди студентов, компания “построила” стену, на которой отдельно находящиеся стикеры надо было распределить по четырем уровням конфиденциальности: совершенно секретно, конфиденциально, уровень интернета и публичный уровень.
На одной из этих секций внимательные пользователи заметили упоминание Mi Mix 10 и MIUI 15. Можно было бы списать все это на обычную шутку, но, учитывая, что речь шла о безопасности данных, вполне вероятно, что таким образом компания намекнула всем нам, информацию о каких именно продуктах она сейчас максимально скрывает.