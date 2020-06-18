В сети "засветилось" упоминание флагмана Xiaomi Mi Mix 10 вместе с MIUI 15

Уже второй год ходят разговоры о том, когда же Xiaomi представит новый серийный девайс в линейке Mi Mix. Изначально все подумали, что сверхдорогой Mix Alpha — это и есть то самое продолжение. Но учитывая, что смартфон так и не стал мало-мальски доступным, выходит, что это не так. И вот, буквально только что в сети “засветилось” свежее упоминание флагмана, на этот раз уже Xiaomi Mi Mix 10, а вместе с ним и MIUI 15.