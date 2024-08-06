В сетях блокчейна Ethereum резко снизилось количество операций

Опубликовано 06 августа 2024, 23:15
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В сетях блокчейна Ethereum резко снизилось количество операцийСнижение наблюдается с начала года
В основной сети блокчейна Ethereum 5 августа было зафиксировано рекордное снижение транзакций и количества ежедневно активных адресов (DAU). На 5 августа в сети Ethereum зафиксировано 1,1 млн транзакций.
Тенденция к снижению активности начала прослеживаться с февраля. До этого, на пике 14 января, был зафиксирован 1,96 млн транзакций, в июле — 1,3 млн. И в августе впервые с февраля зафиксирован минимум операций.
Причём о снижении свидетельствуют и цифры по итогам семидневной скользящей средней метрики: активность упала до 1,09 млн.
Это же касается и DAU. С февраля зафиксировано падение до 400 тысяч. Показатель начал интенсивно снижаться с июня, когда было зафиксировано 715 тысяч DAU.