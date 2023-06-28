В Севастополе обнаружили древний мавзолей

В ходе раскопок в Севастополе археологи из Института истории материальной культуры РАН обнаружили каменную конструкцию античных времен.

Херсонес — древнегреческая колония, располагавшаяся на территории современного российского города. Найденная специалистами постройка находится на западной стороне древней улицы, идущей по территории некрополя от ворот города.

Ее необычайность состоит в том, что она сочетает в себе и общественное сооружение, и мавзолей. Верхняя часть представляет собой ритуальную беседку, обычно располагавшуюся в местах особого значения на важных улицах городя. Нижняя же — это усыпальница, в котором, как предполагают исследователи, захоронены члены знатной фамилии Херсонеса. Такое сочетание, подчеркивают археологи, уникально не только для Херсонеса, но и для всего античного мира.

В рамках продолжающихся с апреля 2021 года раскопок на территории проектируемого историко-археологического парка «Херсонес Таврический» ученые исследовали более 500 археологических объектов, где нашли и обработали около четырех миллионов артефактов.