В Шанхае открылась первая в мире база для тренировки роботов-гуманоидов

Опубликовано 23 января 2025, 22:301 мин.
В Шанхае открылась первая в мире база для тренировки роботов-гуманоидовОбучать роботов будут по 10 сценариям
По сообщениям китайского портала YiCai Global, в Шанхае открылась база для обучения и тренировки человекоподобных роботов.
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Сначала на базе разместят 100 гуманоидов, которых будут обучать по 10 сценариям. Полученные в ходе тренировок данные будут отправляться компаниям, специализирующимся на производстве робототехники, а также ИИ-моделей для управления гуманоидами.
«Центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять различные задачи, а полученные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов», — отмечает источник.