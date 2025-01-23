В Шанхае открылась первая в мире база для тренировки роботов-гуманоидов

Сначала на базе разместят 100 гуманоидов, которых будут обучать по 10 сценариям. Полученные в ходе тренировок данные будут отправляться компаниям, специализирующимся на производстве робототехники, а также ИИ-моделей для управления гуманоидами.

«Центр будет обучать роботов из различных отраслей выполнять различные задачи, а полученные данные будут передаваться разработчикам для дальнейшей оптимизации уровня интеллекта роботов», — отмечает источник.