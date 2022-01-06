В Швеции беспилотник с дефибриллятором спас человека во время инфаркта

Когда мужчине стало плохо, он, судя по произошедшему, успел вызвать помощь, после чего потерял сознание. Дрон с установленным на нём дефибриллятором прилетел за считанные минуты, при этом рядом проходил врач, который смог воспользоваться оборудованием и спас жизнь пожилому человеку.

Производителем таких дронов является шведская компания Everdrone, которая реализует медицинский сервис Emergency Medical Aerial Delivery. В рамках сервиса такие аппараты тестируются уже несколько лет.

EMADE предполагает доставку медицинского оборудования с помощью беспилотников на место происшествия и оказание неотложной помощи так быстро, насколько это возможно. Сервис интегрирован с диспетчерской службой экстренной помощи Швеции.

«Это отличный реальный пример того, как передовая технология Everdrone, полностью интегрированная с диспетчерской службой экстренной помощи, может минимизировать время доступа к способному спасти жизнь дефибрилляционному оборудованию», — прокомментировал ситуацию глава компании Матс Сэлльстрём.