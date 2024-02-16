В Швеции ракета DART не взлетела из-за мороза

Пуск должен был состояться на полигоне Эсрейндж вблизи города Кируна на севере Швеции. К запуску всё было готово, и 7 февраля DART должна была взлететь. Ракета длиной 2,3 метра и диаметром 118 мм может вывести на орбиту высотой 50-120 км полетный груз — цилиндр диаметром 30 мм и высотой 250 мм.

Но спустя всего 12 секунд после старта произошла нештатная ситуация, которая привела к преждевременному отсоединению полезной нагрузки от ракеты. При этом нештатный сброс нагрузки оказался пассивным — не был задействован бортовой компьютер. Инженеры компании T-Minus Engineering объяснили это низкой температурой — -35 градусов Цельсия.

Чуть позже компания решила провести второй пуск, применяя нагрев носителя. Но его отменили для проверки результативности описанных мер.