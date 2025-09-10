В Швеции ввели лицензию для обучения ИИ на музыке

Инициатором стала организация STIM, представляющая интересы более 100 тысяч авторов, композиторов и издателей. Решение связано с быстрым ростом генеративных технологий в креативных индустриях. Ранее представители творческих профессий обвиняли компании, разрабатывающие ИИ, в использовании произведений без разрешения и компенсации.

Лицензия предусматривает, что алгоритмы могут обучаться на существующих композициях, но при этом обязаны обеспечивать выплату роялти. Важной частью системы станет технология отслеживания выходных данных ИИ, что позволит контролировать прозрачность процессов и корректное распределение доходов.

По прогнозам Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC), развитие генеративных технологий в музыке может снизить доходы авторов почти на четверть к 2028 году. В то же время рынок ИИ-продуктов в музыкальной сфере к этому сроку может достичь 17 миллиардов долларов в год.

Первой компанией, которая начала работать по новой лицензии, стала стартап Songfox из Стокгольма. Пользователи его сервиса смогут легально создавать песни и каверы с помощью искусственного интеллекта.