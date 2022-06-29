В Швейцарии «IT-армию» Украины посчитали опасной в будущем

По данным Соесанто, штатные сотрудники этой организации, скорее всего, — сотрудники служб обороны и разведки Украины. Идея создания подобного структурного подразделения появилась на Украине за несколько лет до российской спецоперации. Эта идея зародилась в правительственных кругах как необходимость создания «кибердобровольческой» армии.

По словами исследователя, эта «киберармия» создавалась спонтанно, без какого-либо чёткого планирования. А на данный момент это гибридная конструкция, «которая не является ни гражданской, ни военной, ни государственной».

При этом специалист уверен, что ни НАТО, ни ЕС до конца недооценивают эту организацию.

«Сложилось мнение, что ИТ-армия — это инструмент, который позволяет правительству Украины использовать волонтёров со всего мира. Из внутренней информации следует, что ИТ-армия — это штатные сотрудники, которые, похоже, имеют глубокие связи или в большинстве своём состоят из сотрудников служб обороны и разведки Украины», — отметил Стефан Соесанто.