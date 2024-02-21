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Наука и технологии
Опубликовано 21 февраля 2024, 21:40
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В Швейцарии соберут самое высокое 3D-напечатанное здание в мире

Высотой 30 метров
Исследователи из ETH Zurich готовятся к сборке самого высокого 3D-напечатанного здания в мире — White Tower (Tor Alva). Оно будет состоять из более ста столбов с площадкой для выступлений на вершине.

White Tower создается в сотрудничестве с культурным учреждением Nova Fundaziun Origen и в настоящее время печатается по частям перед транспортировкой и сборкой в деревне Mulegns в швейцарских Альпах.

Башня будет иметь сложный стиль влияния барокко и достигнет высоты 30 метров. 3D-напечатанные столбы будут поддерживать пять этажей и формировать полуоткрытый фасад (также будет установлена съемная легкая мембрана для защиты интерьера от погодных условий при необходимости).

Посетители войдут на нижние этажи, состоящие из массивных столбов, создавая меньшие и более внушительные пространства. Затем они поднимутся по винтовой лестнице, и каждый этаж станет заметно более светлым и воздушным. Здесь будет сцена и места для 45 зрителей, которые будут использоваться для небольших концертов и театральных представлений. После завершения мероприятий башня будет разобрана и восстановлена в другом месте.

Процесс печати займет около 900 часов, и он будет проводиться аналогично для других проектов 3D-напечатанной архитектуры. Это включает использование роботизированных 3D-принтеров, которые экструдируют мягкую цементоподобную смесь из сопла слоями, чтобы создать основную структуру различных частей башни для сборки.

В Швейцарии соберут самое высокое 3D-напечатанное здание в мире
© Hansmeyer/Dillenburger
Источник:Tor Alva
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#3D-печать
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#3D-принтер
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#разработка