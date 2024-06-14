В Швейцарии создадут полностью съедобных роботов

Проект RoboFood объединяет технологии робототехники и пищевых продуктов с целью сокращения электронного мусора, доставки питания и лекарств нуждающимся людям и животным, мониторинга здоровья и создания новых гастрономических впечатлений.

Научные исследования в области съедобных роботов продвигаются, но перед учеными стоят несколько технических вызовов. Например, разработка полностью съедобных электронных компонентов, таких как батареи и сенсоры, остается сложной задачей. Однако уже сегодня созданы частично съедобные робототехнические системы, включая беспилотники с крыльями из рисовых печенек и роликовые роботы из желатина.

Перед тем как предложить полноценный рецепт съедобных роботов, ученые должны разрешить вопросы восприятия обработанных продуктов человеком и животными, а также