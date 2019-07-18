В Швейцарии создали беспилотную летающую кастрюлю

Исследователи Федеральной политехнической школы Лозанны разработали новое беспилотное летающее устройство с двумя пропеллерами. Проектом занимался стартап Flybotix.

По словам разработчиков, инновационный дрон с продвинутой системой стабилизации способен преодолевать вдвое большие расстояния, чем традиционные модели.

Такая «дальнобойность» в сочетании с компактностью позволяет использовать такие дроны в труднодоступных объектах промышленной инфраструктуры, например, в туннелях.

Разработчикам удалось справиться с главной проблемой компактных дронов — малое время полёта. Это результат тяжёлых батарей и относительно неэффективных пропеллеров. Для проведения длительных миссий маленькие дроны нуждаются в замене или перезарядке аккумуляторов.

В беспилотнике Flybotix особое внимание уделено силовой установке, созданной по принципу вертолёта. Два вращающихся в разных направлениях пропеллера расположены один над другим в корпусе в форме полого цилиндра диаметром 30 см. А благодаря новаторскому механизму стабилизации, дрон обрёл аэродинамические качества вертолета и механическую стабильность мультикоптера.