В Швейцарии создали роботизированный метод строительства домов из глины

Опубликовано 11 сентября 2024, 19:571 мин.
В Швейцарии создали роботизированный метод строительства домов из глиныНовая технология ускоряет процесс без использования цемента
Ученые из ETH Zurich (Швейцарии) разработали новый метод быстрой печати из глины для строительства домов. Этот процесс, известный как «ударная печать», использует робота, который изготавливает стены, постепенно нанося материал сверху. При ударе частицы связываются между собой, что позволяет создать прочные конструкции с минимальным количеством добавок.
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В отличие от 3D-печати бетоном, новая технология не требует перерывов на затвердевание материала. В процессе используется смесь земли, ила и глины. Этот метод обеспечивает более быструю и экономичную постройку, сохраняя при этом устойчивость и прочность зданий.
Традиционные методы строительства из глины или земли, хотя и экологичны, обычно требуют значительных трудозатрат и времени. Новый подход от ETH Zurich предлагает решение этих проблем, сокращая время на возведение и снижая затраты.