В Швейцарии создали роботизированный метод строительства домов из глины

В отличие от 3D-печати бетоном, новая технология не требует перерывов на затвердевание материала. В процессе используется смесь земли, ила и глины. Этот метод обеспечивает более быструю и экономичную постройку, сохраняя при этом устойчивость и прочность зданий.

Традиционные методы строительства из глины или земли, хотя и экологичны, обычно требуют значительных трудозатрат и времени. Новый подход от ETH Zurich предлагает решение этих проблем, сокращая время на возведение и снижая затраты.