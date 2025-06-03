Наука и технологии
Опубликовано 03 июня 2025, 08:15
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В швейцарских Альпах построили самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере

Современные технологии не перестают впечатлять
В деревне Муленьс, высоко в Альпах, появилось уникальное архитектурное сооружение — башня Tor Alva, напечатанная на 3D-принтере.
В швейцарских Альпах построили самое высокое в мире здание, напечатанное на 3D-принтере
© Tom's Hardware

Её высота составляет почти 30 метров, что делает её самым высоким зданием в мире, созданным с помощью 3D-печати.

Проект реализовали архитектор Михаэль Хансмайер и профессор ETH Zurich Бенджамин Дилленбургер. Башня собрана из 32 бетонных колонн на каждом уровне и завершена куполом.

Для строительства использовался особый состав бетона, быстро затвердевающий, но при этом сохраняющий влажность для сцепления между слоями.

Tor Alva не печаталась целиком — элементы создавались отдельно, а затем собирались вручную. На печать всех колонн ушло около пяти месяцев, после чего они были доставлены с кампуса ETH Хёнггерберг в Савоньин, а затем на место сборки.

Проект сочетает эстетику и инженерную точность, демонстрируя, как далеко шагнули технологии 3D-печати в архитектуре.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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#3D-принтер
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