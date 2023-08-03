В Сибири нашли способ избавиться от опасного загрязнения свинцом

Исследователи из Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) разработали способ ликвидации опасного свинцового загрязнения на промплощадке бывшего аккумуляторного завода «Востсибэлемент» в городе Свирск.

По результатам проведенного учеными мониторинга ориентировочно допустимые концентрации свинца превышены вплоть до 13862 раз. Превышено и содержание свинца в произрастающей на промплощадке гусиной лапке — вплоть до десяти фоновых значений. Кроме того, исследователи также обнаружили свинец в районе промплощадки в донных отложениях реки Ангары.

Химическое загрязнение почвы на территории завода чрезвычайно опасно, подчеркнули ученые. Предложенный ими алгоритм состоит из семи этапов — от разборки строений и выемки фундаментов до биологической рекультивации при помощи растений-фиторемедиантов.

Завод «Востсибэлемент» был открыт в конце 1930-х годов и занимал к началу 1990-х площадь в 30 гектар. Сейчас на промплощадке работают несколько предприятий. Кроме того, жители Свирска добывают здесь свинец кустарным способом, буквально вытапливая его из почвы, а также разбирают заброшенные производственные постройки на металлолом.