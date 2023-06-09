В Сибири разработали новый способ получения графена

Исследователи из Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН разработали новый метод синтеза графена. Работа ученых опубликована в журнале Materials.

Графен — слой графита толщиной в атом — представляет собой двумерный кристалл, состоящий из соединенных в шестигранник атомов углерода. Этот наноматериал — один из самых прочных и тонких на Земле.

В методе российских ученых на оксид магния при температуре воздействуют бутадиеном — ненасыщенным углеводородом. Как результат, оксид покрывается тонкой углеродной пленкой. После этого его удаляют с помощью соляной кислоты, и получается графеновый лист.

По мнению сибирских химиков, их метод получения графена обладает рядом преимуществ — в частности, получившийся продукт не содержит нежелательных примесей, например, кислорода.

Получившийся графен, легированный бором, можно использовать в качестве сенсора, сорбента, фото- и электрокатализатора. По мнению исследователей, он сможет заменить дорогостоящую платину в вырабатывающих энергию водородных топливных элементах.