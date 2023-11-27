В Сибири создадут центр исследований крупных животных

Новосибирский государственный университет (НГУ) готовится к созданию уникального центра, предназначенного для биомедицинских исследований на крупных животных, включая кошек и собак. Декан физического факультета НГУ, Владимир Блинов, объявил о решении создать уникальный центр коллективного пользования, оснащённый компьютерным томографом, который будет единственным в Сибири и, возможно, в России. Помещения для нового центра уже выделены в научно-исследовательском центре НГУ, строящемся в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Ожидается, что для оснащения центра потребуется около 200-250 миллионов рублей. Необходимость создания центра доклинических исследований на крупных животных стала актуальной несколько лет назад, когда российские учёные начали эксперименты по оценке эффективности бор-нейтронозахватной терапии. НГУ активно участвует в испытаниях этого метода лечения злокачественных новообразований, предоставляя уникальные возможности для исследований на крупных животных, чего практически нет в России. Эти исследования не только помогут улучшить лучевую терапию, но и способствуют другим биологическим и медицинским исследованиям.