В Сибири создадут вакцину от гриппа на основе нобелевских открытий

Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН работают над созданием мРНК-вакцины от гриппа, вдохновлённой недавней Нобелевской премией, присуждённой Каталин Карико и Дрю Вайсману. Эта вакцина использует молекулы мРНК, чтобы защитить организм от гриппа. В настоящее время проводятся эксперименты на мышах, чтобы убедиться, что структура мРНК правильно работает и доставляется в клетки. Планируется год испытаний перед возможным продвижением.

Российская мРНК-вакцина против гриппа будет базироваться на универсальной мРНК-платформе, созданной в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Это позволит будущим вакцинам адаптироваться к разным вирусам, изменяя нуклеотиды в структуре мРНК. Этот метод уже успешно используется в западных вакцинах, таких как Pfizer и Moderna, для борьбы с COVID-19.

Создание мРНК-вакцины от гриппа может представлять собой переломный момент в борьбе с этим вирусом, обеспечивая более быстрое и эффективное введение вакцины. Это также открывает двери для будущих исследований и разработок в области вакцин и борьбы с инфекционными заболеваниями.