В Сибири создали универсальную горелку

Исследователи из Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН разработали универсальное горелочное устройство, которое позволит утилизировать «бросовые» углеводородные отходы.

С каждым годом в мире накапливаются отработанные масла, отходы нефтедобычи и переработки и механически загрязненных жидкие горючие углеводороды. Сейчас в России насчитывается около 100 миллионов тонн горючих отходов.

Решить проблему призвана горелка сибирских ученых. Разработка нацелена на использование в тех местах, где нет централизованного теплоснабжения либо газоснабжения, отметил один из разработчиков Иван Садкин. Производить тепло установка будет с низкой себестоимостью и при этом с соблюдением нормативов выбросов — за счет запатентованного способа сжигания в присутствии водяного пара.

Горелка дешевле зарубежных аналогов: ее стоимость составляет 100 тысяч рублей против 200-300. Аналогов по топливной универсальности в диапазоне 100 киловатт сейчас вообще нет, утверждает специалист. Более того, устройство можно масштабировать — довести мощность от 15-20 киловатт до одного мегаватта.