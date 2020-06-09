В Сибири зафиксировали аномальную жару

Что интересно, на фоне всего этого также было немало сообщений о том, что по всей Евразии и в Северной Америке температура воздуха наоборот была заметно ниже нормы. Но несмотря на это, в Сибири температура оказалась почти на 10 градусов выше среднего показателя с 1981 по 2010 года. Таким образом, данная аномалия еще больше приблизила нашу планету к так называемой пограничной отметке в 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

Стоит отметить, что показатель в 1,5 градуса — это цифра, рассчитанная для всего мира в долгосрочной перспективе. Но если взять ту же Антарктику, то она заметно опережает общемировой уровень. Так, на данной территории превышение уже превысило даже 2 градуса, если сравнивать с серединой 19-го века. О том, к каким это приведет последствиям, пока что можно только догадываться.