В Сингапуре построят крупнейшую в мире установку по удалению CO2 из океана

Исследователи из UCLA разработали процесс Equatic, использующий электролиз, чтобы извлекать CO2 из океана, проводя его через морскую воду. Этот процесс активирует способность океана удерживать CO2, а затем хранит его в виде твердых материалов. Установка Equatic-1 будет построена в два этапа с целью удаления 10 метрических тонн CO2 в день к началу 2025 года.

Эта технология не только способствует борьбе с изменением климата, но также производит водород с отрицательным углеродом, что является важным шагом к декарбонизации транспорта и промышленности. Установка будет построена в рамках стратегии PUB, сингапурского водного агентства, которое стремится к достижению нулевых выбросов к 2045 году.