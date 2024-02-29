В Сингапуре построят крупнейшую в мире установку по удалению CO2 из океана

Опубликовано 29 февраля 2024, 22:22
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В Сингапуре построят крупнейшую в мире установку по удалению CO2 из океанаC использованием электролиза
Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе (UCLA) совместно с национальным водным агентством Сингапура и другими партнерами начал строительство крупнейшей в мире океанской установки по удалению углекислого газа (CO2). Установка Equatic-1 будет способна удалять 3 650 метрических тонн CO2 в год и производить 105 метрических тонн водорода.
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Исследователи из UCLA разработали процесс Equatic, использующий электролиз, чтобы извлекать CO2 из океана, проводя его через морскую воду. Этот процесс активирует способность океана удерживать CO2, а затем хранит его в виде твердых материалов. Установка Equatic-1 будет построена в два этапа с целью удаления 10 метрических тонн CO2 в день к началу 2025 года.
Эта технология не только способствует борьбе с изменением климата, но также производит водород с отрицательным углеродом, что является важным шагом к декарбонизации транспорта и промышленности. Установка будет построена в рамках стратегии PUB, сингапурского водного агентства, которое стремится к достижению нулевых выбросов к 2045 году.
Источник:University of California
Автор:Булат Кармак
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