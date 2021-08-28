В Сирии российские военные впервые использовали боевые экзоскелеты

Как отмечается, технология распределяет нагрузку по всему телу и снимает напряжение с позвоночника, увеличивая выносливость и потенциал бойца как единицы, и в результате — всего подразделения. Это особенно акутально, когда необходимо переносить тяжёлые грузы на большие расстояния.

«Помимо увеличения возможностей военнослужащего, многократно увеличивается боевой потенциал всего подразделения. Об этом говорит и опыт боевого применения. В Сирии уже действуют подразделения сапёров, оснащенные пассивными экзоскелетами», — отметили в «Ростехе», производителе экзоскелетов.