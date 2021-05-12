В "Ситилинк" стартовала распродажа со скидками до 65%

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Ноутбук ACER Aspire 1 можно купить за 24 990 рублей вместо прежних 28 990. 3 тысячи рублей можно сэкономить на покупке ноутбука ACER Aspire 3.

XIAOMI Redmi Note 10, в свою очередь, продается за 14 990 рублей. Отметим, что в обычное время эта модель доступна за 16 990.

Также в ассортименте большое количество бытовой техники для дома и кухни. Ознакомиться с остальными гаджетами, которые продаются со скидкой, можно по этой ссылке.