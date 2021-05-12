Наука и технологии
Сегодня в 16:06
В "Ситилинк" стартовала распродажа со скидками до 65%
До 16 мая
Российский ритейлер “Ситилинк” запустил новую распродажу, скидки на технику в которой достигают 65%. Закончится она 16 мая.
Отметим, что для того, чтобы получить скидку на товар, на котором нет ярлыка “Уже со скидкой”, требуется ввести промокод HOTSALE.
Ноутбук ACER Aspire 1 можно купить за 24 990 рублей вместо прежних 28 990. 3 тысячи рублей можно сэкономить на покупке ноутбука ACER Aspire 3.
XIAOMI Redmi Note 10, в свою очередь, продается за 14 990 рублей. Отметим, что в обычное время эта модель доступна за 16 990.
Также в ассортименте большое количество бытовой техники для дома и кухни. Ознакомиться с остальными гаджетами, которые продаются со скидкой, можно по этой ссылке.