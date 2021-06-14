В «Ситилинке» началась летняя распродажа техники

Отметим, что для того, чтобы снизить стоимость товаров без ярлыка “Уже со скидкой” следует при его оформлении ввести промокод “JUNE21”.

Со скидками продается как бытовая техника для дома и кухни, вроде микроволновой печи и пылесоса, так и компьютеры, ноутбуки и кнопочные телефоны. Так, например, на 13 789 рублей дешевле можно приобрести ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM.

А на 15 789 рублей упала стоимость встраиваемой стиральной машины GRAUDE EWTA 80.0.

Ознакомиться со всеми товарами, которые представлены в акции, можно перейдя по этой ссылке. закончится она 20 июня.