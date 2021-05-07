В "Ситилинке" стартовала распродажа техники со скидками до 60%

Так, сэкономить 9 449 рублей можно на покупке 15,6- дюймового ноутбука DELL G5 5500. Он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 1ТБ SSD, а в качестве процессора выступает NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.

На 3 999 рублей дешевле, в свою очередь, предлагается 55-дюймовый Ultra HD 4K телевизор HYUNDAI H-LED55EU7008.

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