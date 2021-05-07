Наука и технологии
Сегодня в 10:00
В "Ситилинке" стартовала распродажа техники со скидками до 60%
До 10 мая
Российский ритейлер “Ситилинк” запустил распродажу техники со скидками до 60%. В ней можно встретить ноутбуки, смартфоны и прочие гаджеты, а также технику для дома, к примеру пылесосы и холодильники.
Так, сэкономить 9 449 рублей можно на покупке 15,6- дюймового ноутбука DELL G5 5500. Он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 1ТБ SSD, а в качестве процессора выступает NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti.
На 3 999 рублей дешевле, в свою очередь, предлагается 55-дюймовый Ultra HD 4K телевизор HYUNDAI H-LED55EU7008.
Ознакомиться со всеми товарами, которые участвуют в данной распродаже, можно по этой ссылке. Продлится акция вплоть до 10 мая. Отметим, что для получения скидки на товары без ярлыка “Уже со скидкой” требуется ввести промокод VIGODA.