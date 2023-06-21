В Сколково нашли способ повысить эффективность пестицида в 60 раз

Компания «БИОТА» создала новый биологический инсектицид, который называется «БИОСТОП СУПЕР». Он представляет собой специальные микроконтейнеры с веществом, которое может бороться с разными вредителями сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. Этот препарат экономичнее и действует дольше, чем традиционные биологические пестициды в виде жидкостей или суспензий.

Микроконтейнеры, в которых находится активное вещество, защищены от ультрафиолетового излучения, что позволяет сохранить эффективность микроорганизмов на протяжении длительного времени. Препарат прошёл регистрацию в Министерстве сельского хозяйства России и может быть использован для защиты растений.

Игорь Илушка, глава компании «БИОТА», отмечает, что новый препарат с микроконтейнерами обеспечивает продолжительную защиту растений без потери эффективности между обработками. Он также позволяет использовать разные виды микроорганизмов в одном препарате, что позволяет бороться с широким спектром вредителей. Компания планирует предложить сельскохозяйственным производителям и службам по защите леса новые биологические средства, которые помогут решить проблемы, связанные с вредителями и болезнями растений, а также проводить профилактику.

Препарат «БИОСТОП СУПЕР» содержит три вида микроорганизмов, которые помещены в специальные микроконтейнеры. Это позволяет защитить микроорганизмы от ультрафиолетового излучения и использовать препарат в разных типах опрыскивателей. Это новшество будет полезным для сельскохозяйственного производства и защиты растений.

Софья Ромащенко, проектный менеджер Agrotech Hub Фонда «Сколково», подчёркивает, что регистрация этого инновационного биологического инсектицида в виде микроконтейнеров позволит расширить применение биологической и интегрированной защиты растений. Это положительно повлияет на экологию сельского хозяйства и значительно повысит эффективность методов биологической защиты растений.